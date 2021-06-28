Ліс для змін: дивовижна природна інсталяція в дворі Лондонської бібліотеки
Джерело:Archdaily
Збереження лісових насаджень – одна з глобальних цілей ООН до 2030 року. Як виглядає інсталяція, яка повідомляє про цю мету світу – дивіться у матеріалі.
У дворику Лондонської бібліотеки з'явилося красиве насадження дерев. Природній оазис в історичному місці є творінням Es Devlin Studio.
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Інсталяція має на меті почути від людей, яку з глобальних цілей ООН вони вважають найбільш пріоритетною. Для цього відвідувачам треба лише зісканувати QR-код, обрати ціль та записати коротке відео. Фон – чудова стіна дерев – має спонукати людей до активності.
Природа поруч з історією / Фото Archdaily
На думку творців, інсталяція дозволить не лише повідомити людям про глобальні цілі, а й залучити їх до активної діяльності, щоб посприяти їх втіленню.
Інтерактивна інсталяція / Фото Archdaily