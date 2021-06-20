Магія дерева: як виглядає фантастична реновація квартири в Празі

Мансардні квартири дозволяють дизайнерам втілити багато своїх ідей. Яким вийшов результат оновлення квартири в Празі – читайте у матеріалі.

Мансардна квартира була частиною загальної реконструкції багатоквартирного будинку у стилі модерн, який міг похизуватися автентичною оригінальністю.

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За оновлення квартири площею 200 квадратних метрів взялася студія Caraa.

Поєднання історії та сучасності / Фото Archdaily

Дизайнери вирішили, що головна мета – зберегти історичні особливості дому та додати йому сучасного затишку. Інших побажань інвестор не залишив, але дизайнери радилися з ним на всіх етапах проєктування.

Балки та відкрита цегла – чудова дизайнерська ідея / Фото Archdaily

Дизайнери продовжили модерну лінію будинку. Автентична оригінальна цегла, масив дерева дуба та горіха, скло, елементи зі сталі, випалена неглазурована ручна історична плитка, скло, льон тощо утворили справжню гармонію, яка забезпечить власнику неповторну міську атмосферу.

Тераса – серце оновленої квартири / Фото Archdaily

Ця квартира – влучний приклад оновлення історичного помешкання, яке зберегло свій стиль, історію та автентичність.