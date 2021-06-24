Максимальна простота: в Іспанії знайшли чудове рішення будинків для пілігримів

Щороку Іспанію відвідують тисячі пілігримів, які хочуть пройти шляхом Сантьяго. Як вирішили проблему з нічлігом для подорожуючих – читайте у матеріалі.

Будинок для пілігримів – це мінімалістичний хостел, який створила студія Blancodelprim.

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У хостелі одночасно може проживати 12 пілігримів. Павільйон розташований в горах поруч із парком, що акцентує увагу на взаємодії з природою, а не на людях та комфорті.

Притулок для тих, хто долає великий шлях / Фото Archdaily

Будинок не потребує багато витрат для будівництва та обслуговування, що робить його ідеальним рішенням для будь-яких локацій.

Проста конструкція та інтер'єр / Фото Archdaily

Цей будинок – чудовий приклад рішення для ситуацій, коли на перший план виходить функціональність.