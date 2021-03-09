Матриця землі та інноваційний потенціал: новітня офісна будівля в Аргентині

Офісна вежа наповнена інноваційними рішеннями. Об’єм та потенціал квадратних метрів збігаються з формою: трикутна ділянка орієнтує свою найдовшу сторону до річки.

Новітня споруда розташована у Catalinas Norte – важливому діловому комплексі, що складається з комерційних та офісних будівель, дипломатичних офісів та готелів. Вежа стала окрасою кварталу Сан-Ніколас в Буенос-Айресі.

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Головним архітектором проєкту є відомий аргентинський дизайнер Хуан Мануель Маседа. Площа офісного комплексу просто вражає – 55 тисяч квадратних метрів.

Вид на район з пташиного польоту / Фото Archdaily

Створена будівля трикутної форми розташована під прямим кутом. Споруда виходить на берег річки Ріо-де-ла-Плата.

Тонка вежа / Фото Archdaily

Гострий верх будівлі характеризується вигином кутів і наданням фасаду безперервності. Завдяки таким рішенням будівля нагадує крило літака з аеродинамічними краями. Завдяки вузькій формі на кінчиках вежа стає прозорою, що дозволяє бачити всю панораму офісного району.

Інноваційне будівництво / Фото Archdaily

Підвал оброблений каменем із вбудованою рослинністю та громадським простором.

Неймовірне розташування / Фото Archdaily

Вхідна зала потрійної висоти забезпечує надзвичайний масштаб для відвідувача. Неперевершений простір завершений гвинтовими сходами.

Захопливі інтер'єри / Фото Archdaily

Вежа була побудована на останній вільній ділянці в Каталінас-Норте, завершуючи будівництво цього міського фрагмента, розпочатого в 1970-х роках.