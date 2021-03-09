Матриця землі та інноваційний потенціал: новітня офісна будівля в Аргентині

Джерело:Archdaily
Офісна вежа наповнена інноваційними рішеннями. Об’єм та потенціал квадратних метрів збігаються з формою: трикутна ділянка орієнтує свою найдовшу сторону до річки.
Новітня споруда розташована у Catalinas Norte – важливому діловому комплексі, що складається з комерційних та офісних будівель, дипломатичних офісів та готелів. Вежа стала окрасою кварталу Сан-Ніколас в Буенос-Айресі.
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Головним архітектором проєкту є відомий аргентинський дизайнер Хуан Мануель Маседа. Площа офісного комплексу просто вражає – 55 тисяч квадратних метрів.
Вид на район з пташиного польоту / Фото Archdaily
Створена будівля трикутної форми розташована під прямим кутом. Споруда виходить на берег річки Ріо-де-ла-Плата.
Тонка вежа / Фото Archdaily
Гострий верх будівлі характеризується вигином кутів і наданням фасаду безперервності. Завдяки таким рішенням будівля нагадує крило літака з аеродинамічними краями. Завдяки вузькій формі на кінчиках вежа стає прозорою, що дозволяє бачити всю панораму офісного району.
Інноваційне будівництво / Фото Archdaily
Підвал оброблений каменем із вбудованою рослинністю та громадським простором.
Неймовірне розташування / Фото Archdaily
Вхідна зала потрійної висоти забезпечує надзвичайний масштаб для відвідувача. Неперевершений простір завершений гвинтовими сходами.
Захопливі інтер'єри / Фото Archdaily
Вежа була побудована на останній вільній ділянці в Каталінас-Норте, завершуючи будівництво цього міського фрагмента, розпочатого в 1970-х роках.