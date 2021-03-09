Офисная башня наполнена инновационными решениями. Объем и потенциал квадратных метров совпадают с формой: треугольный участок ориентирует свою самую длинную сторону к реке.

Фантастическое сооружение расположено в Catalinas Norte – важном деловом комплексе, состоящем из коммерческих и офисных зданий, дипломатических офисов и гостиниц. Башня стала украшением квартала Сан-Николас в Буэнос-Айресе.

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Главным архитектором проекта является известный аргентинский дизайнер Хуан Мануэль Маседа. Площадь офисного комплекса просто поражает – 55 тысяч квадратных метров.

Вид на район с птичьего полета / Фото Archdaily

Созданное здание треугольной формы расположено под прямым углом. Сооружение выходит на берег реки Рио-де-ла-Плата.

Тонкая башня / Фото Archdaily

Острый верх здания характеризуется изгибом углов и предоставлению фасаду непрерывности. Благодаря таким решениям здание напоминает крыло самолета с аэродинамическими краями. Благодаря узкой форме на кончиках башня становится прозрачной, что позволяет видеть всю панораму офисного района.

Инновационное строительство / Фото Archdaily

Подвал отделан камнем со встроенной растительностью и общественным пространством.

Невероятное расположение / Фото Archdaily

Входной зал тройной высоты обеспечивает чрезвычайный масштаб для посетителя. Непревзойденное пространство завершено винтовой лестницей.

Увлекательные интерьеры / Фото Archdaily

Башня была построена на последнем свободном участке в Каталинас-Норте, завершая строительство этого городского фрагмента, начатого в 1970-х годах.