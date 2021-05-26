Мексиканські традиції: у Мехіко збудували малоповерховий дім, який шокує мінімалізмом

Мехіко – це мегаполіс, швидкість життя в якому рідко дає можливість насолодитися життєвими моментами. Як архітектори Terreros Arquitectos спробували вирішити цю проблему – читайте у матеріалі.

Невеликий цегляний будинок Isabel 750 – це спроба створити затишний куточок у великому місті.

Цікаво Життя в стилі хюґе та скандинавська філософія: ЖК HYGGE вже на фінішній прямій

Фасад з червоною цегли зумовлений продовжити мексиканські традиції та створити взаємозв'язок з навколишнім районом.

Комфорт загальних зон / Фото Archdaily

Загалом у будинку є 19 квартир площею від 60 до 115 квадратних метрів. Головними елементами будинку є бетон, скло, цегла, сталь та дерево. Поєднання матеріалів покликане зробити акцент на ремісничих мексиканських традиціях.

Просторе та функціональне житло / Фото Archdaily

Isabel 750 – це чудова відповідь на шалений темп великого міста та спроба фокусу на потребах кожного мешканця.