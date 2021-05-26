Небольшой кирпичный дом Isabel 750 – это попытка создать уютный уголок в большом городе.

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Фасад из красного кирпича обусловлен продолжить мексиканские традиции и создать взаимосвязь с окружающим районом.

Комфорт общих зон / Фото Archdaily

Всего в доме есть 19 квартир площадью от 60 до 115 квадратных метров. Главными элементами здания является бетон, стекло, кирпич, сталь и дерево. Сочетание материалов призвано сделать акцент на ремесленных мексиканских традициях.

Просторное и функциональное жилье / Фото Archdaily

Isabel 750 – это замечательный ответ на бешеный темп большого города и попытка фокуса на потребностях каждого жителя.