Мінімалізм та шик: продається витончена вілла в нігерійському закутку – фото

Джерело:JamesEdition
Нерухомість в африканській Нігерії – це розкішна резиденція у мінімалістичному стилі із комфортною територією та прекрасним розташуванням.
Вілла знаходиться у місті Леккі. Це природно сформований острів, який тільки заселяється. Тут є кілька закритих житлових забудов, сільськогосподарські угіддя, аеропорт та морський порт.
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Вартість розкішної нерухомості складає 640 тисяч доларів.
Розкішний дім на африканському острові / Фото JamesEdition
Розкішний будинок будувався як приватна сімейна резиденція на п'ять спалень. Площа дому складає 600 квадратних метрів.
У будинку є приватний басейн та великий кінотеатр / Фото JamesEdition
Територія навколо забудови красиво оформлена, тут є невеличкий задній дворик із барбекю. Особливістю вілли є повна приватність та безпека.
Вілла на острові – чудове рішення для приватності та спокійного життя.