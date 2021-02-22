Мінімалізм та шик: продається витончена вілла в нігерійському закутку – фото

Нерухомість в африканській Нігерії – це розкішна резиденція у мінімалістичному стилі із комфортною територією та прекрасним розташуванням.

Вілла знаходиться у місті Леккі. Це природно сформований острів, який тільки заселяється. Тут є кілька закритих житлових забудов, сільськогосподарські угіддя, аеропорт та морський порт.

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Вартість розкішної нерухомості складає 640 тисяч доларів.

Розкішний дім на африканському острові / Фото JamesEdition

Розкішний будинок будувався як приватна сімейна резиденція на п'ять спалень. Площа дому складає 600 квадратних метрів.

У будинку є приватний басейн та великий кінотеатр / Фото JamesEdition

Територія навколо забудови красиво оформлена, тут є невеличкий задній дворик із барбекю. Особливістю вілли є повна приватність та безпека.

Вілла на острові – чудове рішення для приватності та спокійного життя.