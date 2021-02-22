Недвижимость в африканской Нигерии – это роскошная резиденция в минималистическом стиле с комфортной территорией и прекрасным расположением.

Вилла находится в городе Лекки. Это естественно сформированный остров, который только заселяется. Здесь есть несколько закрытых жилых застроек, сельскохозяйственные угодья, аэропорт и морской порт.

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Стоимость роскошной недвижимости составляет 640 тисяч долларов.

Роскошный дом на африканском острове / Фото JamesEdition

Роскошный дом строился как частная семейная резиденция на пять спален. Площадь дома составляет 600 квадратных метров.

В доме есть частный бассейн и большой кинотеатр / Фото JamesEdition

Территория вокруг застройки красиво оформлена, здесь есть небольшой задний дворик с барбекю. Особенностью виллы является полная конфиденциальность и безопасность.

Вилла на острове – отличное решение для приватности и спокойной жизни.