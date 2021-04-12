Мінімалізм та витонченість: прихована резиденція на вершині пагорба

На тихоокеанському побережжі у Мексиці звели неймовірний дім з особливою закритою приватною структурою. Невелика, проте надзвичайно комфортна резиденція спроєктована як неймовірний будиночок на вихідні.

Будинок у Пуерто-Ескондідо – це компактна резиденція, котра отримала назву Zicatela House. Її спроєктувала архітектурна студія Людвіга Годефроя. Дім має площу 200 квадратних метрів. Будинок спроєктований з єдиною метою – шикарний та комфортний відпочинок.

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У цьому будинку є подвійний пейзаж. З одного боку на задньому плані пляж і море, з іншого – гори й поля агави (рослини, з якої виготовляють текілу).

Шикарний проєкт / Фото Аrchdaily

У цьому будинку можна вільно насолодитися теплом мексиканського узбережжя та мирним світлом Оахаки.



Мінімалізм та комфорт / Фото Аrchdaily

У резиденції є кілька відкритих просторів. Архітектори розмили межі між будинком та двором, даючи мешканцям насолодитися вулицею та садом.

Витончений дизайн / Фото Аrchdaily

Будинок побудований на невеликій ділянці площею 300 квадратних метрів.



Приємне місце для обіду / Фото Аrchdaily

Будинок на мексиканському березі – це бункер ззовні та неймовірний оазис спокою, комфорту та шику всередині.