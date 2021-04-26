Місце комунікабельності та послуг: трансформація історичного комплексу у Парижі

Колишня будівля Національної пошти Франції змінює свій зовнішній вигляд та трансформується у багатофункціональний комплекс. Ця споруда є символічним паризьким будівельним майданчиком Третьої Республіки.

Будівля Пост-дю-Лувр з моменту свого відкриття у 1888 році перебуває у вічній трансформації та еволюції. Споруда, зведена для потреб Національної пошти, адаптувалася до різних модернізаційних кампаній Парижа. Загальна площа проєкту складає 32 тисячі квадратних метрів.

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Перебудова Пост-дю-Лувр є частиною низки великих проєктів у самому центрі Парижа, включаючи трансформацію розважально-торгового комплексу Les Halles, універмагу Samaritaine та Bourse de Commerce.

Оновлена історична будівля / Фото Аrchdaily

Зовнішній вигляд будівлі Ла-Пост-дю-Лувр є кам’яною брилою, закритою з трьох боків і відкритою для громадськості через свою єдину пошту, розташовану на вулиці Лувр. Головна ідея проєкту – перетворення промислової споруди в міський комплекс.

Відродження величної будівлі / Фото Аrchdaily

Відкриття фасаду споруди відбулося завдяки створенню мережі ґанків, аркад та галерей. Раніше зведені криті проходи осучаснили та відкрили, тепер вони сходяться до серця кварталу.

Чарівне місце / Фото Аrchdaily

В історичному комплексі тепер розташовано 5-зірковий готель на 82 номери, ресторан та панорамний бар на даху. З нього відкривається вражаючий вид на столичні дахи.

La Poste du Louvre також пропонує магазини, соціальне житло та офіси. Також тут вдалося зберегти історичну пошту та створити поліцейський відділок, центр догляду за дітьми та міський логістичний центр.