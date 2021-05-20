Над водами моря: винятковий Морський музей у Шеньчжені, який імітує туман

У китайському місті Шеньчжень відкривається новий музей, який буде спеціалізуватися на морській тематиці. Особливий проєкт має органічні форми, які імітують силуети хмар, які виринають з морського горизонту.

Морський музей у Шеньчжені має унікальне розташування – у прекрасному місці на півострові Дапенг. З нового культурного комплексу відкривається вид на гори та море затоки Лонгкі. Автором проєкту є японська архітектурна студія SANAA.

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Архітектори SANAA представили громадськості горизонтальну будівлю з незвичною формою. Ця споруда об’єднує архітектуру та ландшафт. Проєкт не приносить шкоди навколишньому середовищу та є вуглецево-нейтральним.

Мінімальний візуальний вплив на природний ландшафт / Фото Elle Decor

Площа музею вражає, він займає 100 тисяч квадратних метрів. Споруда складається з окремих конструкцій, організованих у різних напівсферичних куполах. Куполи покриті напівпрозорими сталевими сітками, які пропускають природне світло і допомагають розмити лінії між будівлею та ландшафтом.

Дивовижне місце / Фото Elle Decor

Неймовірний дизайн музею допомагає приховати його у морському ландшафті, маскуючи його в морі та океані. Тут планують розмістити три виставкові площі, організовані навколо великого вестибюля та кількох внутрішніх двориків.