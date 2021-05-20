Морской музей в Шэньчжэне имеет уникальное расположение – в прекрасном месте на полуострове Дапенг. С нового культурного комплекса открывается вид на горы и море залива Лонгки. Автором проекта является японская архитектурная студия SANAA.

По теме Полет над пропастью: удивительный ресторан в форме клюва с потрясающим видом

Архитекторы SANAA представили общественности горизонтальное здание с необычной формой. Это сооружение объединяет архитектуру и ландшафт. Проект не приносит вреда окружающей среде и является углеродно-нейтральным.

Минимальный визуальное воздействие на природный ландшафт / Фото Elle Decor

Площадь музея поражает, он занимает 100 тысяч квадратных метров. Сооружение состоит из отдельных конструкций, организованных в разных полусферических куполах. Купола покрыты полупрозрачными стальными сетками, которые пропускают естественный свет и помогают размыть линии между зданием и ландшафтом.

Удивительное место / Фото Elle Decor

Невероятный дизайн музея помогает скрыть его в морском ландшафте, маскируя его в море и океане. Здесь планируют разместить три выставочные площади, организованные вокруг большого вестибюля и нескольких внутренних двориков.