Архітектори ТАОА спроєктували затишний готель у лісах в передмісті Ханчжоу.

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За задумом архітекторів, для повної гармонії будівля мала інтегруватися в навколишнє середовище та не мати жодних елементів, які б виділяли її з природного фону.

Готель чудово вписався в ландшафт / Фото Archdaily

Дві сторони готелю вбудовані в гору, а ще дві частини сполучаються у формі букви V.

Поєднання дерева та бетону – вдале рішення / Фото Archdaily

Дах – це східчастий схил, який можна використовувати як лісовий театр для невеликих вистав. Внутрішній простір об'єднаний цим похилим дахом і сповнений ритму, коли змінюється висота землі.

Відпочинок серед природи / Фото Archdaily

Дивовижний готель на місці колишнього кемпінгу дозволить повністю забути про шалений темп та насолодитися спокоєм і затишком.