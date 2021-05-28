Архітектори ТАОА спроєктували затишний готель у лісах в передмісті Ханчжоу.
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За задумом архітекторів, для повної гармонії будівля мала інтегруватися в навколишнє середовище та не мати жодних елементів, які б виділяли її з природного фону.
Готель чудово вписався в ландшафт / Фото Archdaily
Дві сторони готелю вбудовані в гору, а ще дві частини сполучаються у формі букви V.
Поєднання дерева та бетону – вдале рішення / Фото Archdaily
Дах – це східчастий схил, який можна використовувати як лісовий театр для невеликих вистав. Внутрішній простір об'єднаний цим похилим дахом і сповнений ритму, коли змінюється висота землі.
Відпочинок серед природи / Фото Archdaily
Дивовижний готель на місці колишнього кемпінгу дозволить повністю забути про шалений темп та насолодитися спокоєм і затишком.