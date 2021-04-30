Натхнення оазису: як створити тропіки для роботи та відпочинку у себе вдома

Задній двір або тераса – це особливе місце, яке хочеться наповнити атмосферою максимального релаксу або продуктивної роботи. Як це втілили у Лондоні – читайте у матеріалі.

Архітектор Тір Робінзон запропонував чудовий варіант для тераси або заднього дворика, який надихне усіх любителів тропіків.

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Лондонський архітектор створив оазис не для клієнта, а для власного дому. Тут він може як продуктивно працювати, так і насолоджуватися відпочинком.

Такий куточок стане окрасою будь-якого дому / Фото Dezeen

"Тропічна" частинка будинку не є габаритною та не займає великої площі, що робить її доволі гнучким рішенням для будь-кого.

Зона для роботи та відпочинку / Фото Dezeen

Будівля складається з двох окремих, але суміжних кімнат: студії в передній частині та майстернею ззаду.

Це чудовий варіант для тих, хто працює вдома та хоче просторово розділити роботу та особисте життя.