Назустріч сходу сонця: дивовижний павільйон на пляжі Таїланду

На одному з островів Таїланду відкрили неймовірну архітектурну пам'ятку – скляний павільйон. Дзеркальна споруда прекрасно вписується у неповторний природний ландшафт.

На одному із морських островів провінції Крабі на західному узбережжі Таїланду звели неймовірну пам'ятку, яка возвеличує красу природи. Місцевість характеризується скелями та густими мангровими лісами. Скляний павільйон, який зливається із довколишньою атмосферою, гармонічно взаємодіє з цим місцем.

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Дивовижна споруда на березі Андаманського моря має площу у 50 квадратних метрів. Будівлю спроєктувала архітектурна студія Spaceshift.



Чарівна місцина / Фото Archdaily

Цей проєкт представляє паралельний світ між світом справжньої істини та світом ілюзій. Це зв'язок між внутрішнім і зовнішнім простором, – зазначає провідний спеціаліст архітектурної студії Spaceshift.



Споруда розташована на пляжі Ао Нанг у провінції Крабі / Фото Archdaily

Пам'ятка природі отримала назву "Яй Са" – символ любові та очікування. Споруда виконана у мінімалістичному стилі та обшита дзеркальними панелями, які поглинають сонячне світло.

Більше фото неймовірної будівлі на березі моря: