Невагомий дах та штучні водойми: дивовижний проєкт приймального центру – фото

Новий приймальний центр енергетичної компанії націлений на ефект невагомості, а підняті кути та діагональні балки даху виділяють будівлю у чудовому саду.

Джерело: Designboom

Архітектори мали на меті створити ефект тонкого навісу, що обрамлятиме споруду, але водночас завдяки легкій конструкції ніби левітуватиме над нею.

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Проєкт створений архітектурною студією Powerhouse Company та має площу 1500 квадратних метрів.

Будівля має традиційні азіатські деталі / Фото Designboom

Споруда має ознаки давньокитайських будівель – це підняті кути та невибагливий дах. Особливі кути допомагають у відведенні дощової води. Діагональні балки даху центру утворюють сітку, яка спирається на лісовий навіс, прикриваючи скляний павільйон як гілки дерева.

Діловий центр серед саду / Фото Designboom

Будівля поставлена на струнких ніжках, зовнішня палуба простягається на 5 метрів за периметр павільйону, що створює ефект прив’язування повітряного павільйону до місця.

Невагоме накриття для центру / Фото Designboom

Усередині павільйону є великий атріум, а через панорамні вікна відкриваються краєвиди на навколишнє озеро та сади. Велика кількість скляних стін та вікон підсилюють відкриту атмосферу та створюють світлий, привітний простір. На другому поверсі розташовані офіси та оглядовий балкон, а також зони для відпочинку.