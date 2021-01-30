Новый приемный центр энергетической компании нацелен на эффект невесомости, а поднятые углы и диагональные балки крыши выделяют здание в прекрасном саду.

Источник: Designboom

Архитекторы имели цель создать эффект тонкого навеса, что будет обрамлять сооружение, но одновременно благодаря легкой конструкции будет как бы левитировать над ней.

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Проект создан архитектурной студией Powerhouse Company и имеет площадь 1500 квадратных метров.

Здание имеет традиционные азиатские детали / Фото Designboom

Сооружение имеет признаки древнекитайских зданий – это поднятые углы и неприхотливая крышу. Особые углы помогают в отводе дождевой воды. Диагональные балки крыши центра образуют сетку, которая опирается на лесной навес, прикрывая стеклянный павильон как ветви дерева.

Деловой центр среди сада / Фото Designboom

Здание поставлено на стройных ножках, внешняя палуба простирается на 5 метров за периметр павильона, что создает эффект привязки воздушного павильона к месту.

Невесомое укрытие для центра / Фото Designboom

Внутри павильона расположен большой атриум, а через панорамные окна открываются виды на озеро и сады. Большое количество стеклянных стен и окон усиливает открытую атмосферу и создает светлое, приветливое пространство. На втором этаже расположены офисы и смотровой балкон, а также зоны для отдыха.