Площа проєкту вражає – 45 тисяч квадратних метрів. Оновлений вокзал перетворився на унікальне місце: невеличке містечко зі своєю особливою атмосферою та інфраструктурою.

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Будівля датується початком XX століття. До основної споруди було додано дванадцять дерев'яних павільйонів для розміщення нових закладів. Перевтіленням займалася дві студії: Bureau Bouwtechniek та Neutelings Riedijk Architects.



Простір з особливою історією / Фото Аrchdaily

На місці вокзалу виникли нові бульвари та вулиці, мініпарки та площі. Всі нові споруди відповідають міському контексту та структурі будівлі.

Особливий вигляд величного вокзалу / Фото Аrchdaily

Центральний простір у старому вокзалі залишався відкритим для публічних заходів. Скляні фасади забезпечені сонячними елементами, а на дахах встановлено 17 тисяч квадратних метрів сонячних панелей.