Нове обличчя: в Японії стару квартиру перетворили на острів затишку

Стару квартиру завжди можна переобладнати таким чином, щоб змінити її до невпізнання. Як цю ідею втілили в Японії – читайте у матеріалі.

Оновленням квартири в старому районі Токіо займалася дизайнерська студія MOX. Оновлений простір має площу лише 55 квадратних метрів, але завдяки новому відкритому плануванню та світлу виглядає дещо обширнішим.

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Помешкання належить сімейній парі, яка працює на заводі з виготовлення меблів. Запити клієнтів були простими: гарне освітлення, велика вітальня та мінімальна кількість кольорів.

Відкритість – хороше рішення для малих площ / Фото Archdaily

Дизайнери змінили планування квартири: оригінальне приміщення з двома спальнями перетворилося на світлу однокімнатну квартиру з вітальнею, їдальнею та кухнею.

Світло та витримані тони додають простору затишку / Фото Archdaily

Інтегруючи спальню, кабінет та приміщення для зберігання в єдину кімнату в центрі квартири дизайнери додали помешканню глибини. Це дозволило дуже економно використати площу квартири, але разом з тим повністю позбутися почуття скутості.

Чудова маленька квартира в центрі Токіо / Фото Archdaily