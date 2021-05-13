Новинка серед промислової зони: в Індії звели дивовижну комерційну будівлю

В індійському місті Панчкула серед доглянутої промислової зони створили унікальний проєкт комерційної споруди, яка призначена для офісів чи виставкових центрів. Будівля стане новою родзинкою на корпоративній арені Індії.

Студія Ardete створила проєкт багатофункціональної будівлі та перетворила закинуту ділянку на сучасний центр. Творцям вдалося втілити задум та принести ефектність до району із сірими та монотонними коробками.

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Площа проєкту складає 800 квадратних метрів.

Новітній центр / Фото Аrchdaily

Для створення новітньої забудови об'єднали дві земельні ділянки. У будинку відкрите планування та унікальний фасад із рясною зеленню.



Чудові тераси / Фото Аrchdaily

Будівля під назвою Never Never Cube – це матриця паралелепіпедів із сонячними терасами. Відкриті веранди та вікна забезпечують максимальну кількість природного світла.

Чудовий вигляд / Фото Аrchdaily

Будівництво проєкту зайняло близько півтора року. Вартість одного квадратного метра невелика – всього 1 тисяча рупій за квадратний метр.

1 рупія – 0,38 гривні