Студия Ardete создала проект многофункционального здания и превратила заброшенный участок в современный центр. Создателям удалось воплотить замысел и привнести эффектность в район с серыми и монотонными коробками.

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Площадь проекту составляет 800 квадратных метров.

Удивительный центр / Фото Аrchdaily

Для создания новой застройки объединили два земельных участка. В доме открытая планировка и уникальный фасад с обильной зеленью.



Замечательные террасы / Фото Аrchdaily

Здание под названием Never Never Cube – это матрица параллелепипедов с солнечными террасами. Открытые веранды и окна обеспечивают максимальное количество естественного света.

Замечательный вид / Фото Аrchdaily

Строительство проекта заняло около полутора лет. Стоимость одного квадратного метра небольшая, всего 1000 рупий за квадратный метр.

1 рупия – 0,38 гривны