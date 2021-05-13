Студия Ardete создала проект многофункционального здания и превратила заброшенный участок в современный центр. Создателям удалось воплотить замысел и привнести эффектность в район с серыми и монотонными коробками.
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Площадь проекту составляет 800 квадратных метров.
Удивительный центр / Фото Аrchdaily
Для создания новой застройки объединили два земельных участка. В доме открытая планировка и уникальный фасад с обильной зеленью.
Замечательные террасы / Фото Аrchdaily
Здание под названием Never Never Cube – это матрица параллелепипедов с солнечными террасами. Открытые веранды и окна обеспечивают максимальное количество естественного света.
Замечательный вид / Фото Аrchdaily
Строительство проекта заняло около полутора лет. Стоимость одного квадратного метра небольшая, всего 1000 рупий за квадратный метр.