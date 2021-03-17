Новітні технології та урбанізація: у Техасі звели мікрорайон за допомогою 3D-друку

В Остіні, штат Техас, виставили на продаж цілий район будинків, які планують збудувати за допомогою 3D- принтера.

Житлова забудова включає будинки з двома-чотирма спальнями в одному з найбільш швидкозростаючих міст Америки. Проєкт розроблений Logan Architecture та використовує систему будівництва «Вулкан».

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Забудовник 3Strands вже доставив два десятки будинків із 3D-друком у центральну частину Техасу. Будинки зведені з особливих матеріалів, спрямованих на протистояння вогню, повені, вітру та іншим стихійним лихам.



Мінімалістичні споруди / Фото Archdaily

Розташовані у Східному Остіні будинки включали криті парадні під'їзди, відкриті концептуальні плани поверхів та мінімалістичний інтер'єр. Основний підхід проєкту зосереджений на натуральній деревині, металевій обробці та земляних кольорах плитки.

Процес розвитку особливого району / Фото Archdaily

Розробка у Техасі – це новий погляд на майбутнє будівництва для масового ринку. Завдяки технології 3D-друку ICON координатори проєкту очікують ріст попиту на інноваційне будівництво вже у найближчі роки.