В Остине, штат Техас, выставили на продажу целый район домов, которые планируют построить с помощью 3D- принтера.

Жилая застройка включает дома с двумя-четырьмя спальнями в одном из самых быстрорастущих городов Америки. Проект разработан Logan Architecture и использует систему строительства "Вулкан".

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Застройщик 3Strands уже доставил два десятка домов с 3D-печатью в центральную часть Техаса. Дома возведены из особых материалов, направленных на противостояние огню, наводнению, ветру и другим стихийным бедствиям.

Минималистичные сооружения / Фото Archdaily

Расположенные в Восточном Остине дома включали крытые парадные подъезды, открытые концептуальные планы и минималистичный интерьер. Основной подход проекта сосредоточен на натуральной древесине, металлической обработке и земляных цветах плитки.

Процесс развития особого района / Фото Archdaily

Разработка в Техасе – это новый взгляд на будущее строительства для массового рынка. Благодаря технологии 3D-печати ICON координаторы проекта ожидают рост спроса на инновационное строительство уже в ближайшие годы.