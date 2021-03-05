Нульовий розхід енергії: самобутній дім у північній Кароліні, який повністю живиться від сонця

Оточений лісом та трав'яним лугом красивий дім має дах унікальної форми, який покритий сонячними батареями. Завдяки вдалій та продуманій енергосистемі будівля самотужки забезпечує себе необхідною енергією.

"Резиденція Бабулал", як прозвали цей проєкт власники та головний архітектор, розташована у штаті Північна Кароліна, який знаходиться в Атлантичній низовині у США. Головним творцем проєкту та архітектором є Аріель Шехтер.

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Цей дім із із нульовим використанням електроенергії створений для сім'ї із чотирьох осіб.

Затишний та екологічний дім / Фото Сontemporist

Задня частина одноповерхового будинку прикрашена каміном для розслаблення та насолодою навколишніми луками, а також тут є крита тераса з вентиляторами на відкритому повітрі.

Чудовий дизайн будівлі / Фото Сontemporist

Дизайн будинку продуманий до найменших дрібниць, особливі деталі були підібрані зважаючи на природну енергоефективність дому. Скляні двері, які виходять на двір, побудовані за стандартами пасивного будинку щодо енергоефективності.

Простота та мінімалізм доповнюють природний ландшафт / Фото Сontemporist

Всередині дім має високі стелі та внутрішній простір відкритого плану. Кухня примикає до вітальні та їдальні та включає острів з дерев'яними шафами та білими стільницями.

Родзинкою комфортного будинку є спа-кімната, яка має високу стелю, чорну підлогову плитку, подвійну туалетну раковину, глибоку ванну та душ із шестигранною підкресленою стіною.