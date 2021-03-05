Окруженный лесом и травяным лугом красивый дом имеет крышу уникальной формы, которая покрыта солнечными батареями. Благодаря удачной и продуманной энергосистеме здание самостоятельно обеспечивает себя необходимой энергией.

"Резиденция Бабулал", как прозвали этот проект владельцы и главный архитектор, расположена в штате Северная Каролина, который находится в Атлантической низменности в США. Главным творцом проекта и архитектором является Ариэль Шехтер.

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Этот дом с с нулевым использованием электроэнергии создан для семьи из четырех человек.

Уютный и экологичный дом / Фото Сontemporist

Задняя часть одноэтажного дома украшена камином для расслабления и прекрасного окружающими лугами, а также здесь есть крытая терраса с вентиляторами на открытом воздухе.

Великолепный дизайн здания / Фото Сontemporist

Дизайн дома продуман до мелочей, особые детали были подобраны учитывая естественную энергоэффективность дома. Стеклянные двери, которые выходят на улицу, построены по стандартам пассивного дома для энергоэффективности.

Простота и минимализм дополняют природный ландшафт / Фото Сontemporist

Внутри дом имеет высокие потолки и внутреннее пространство открытого плана. Кухня примыкает к гостиной и столовой и включает остров с деревянными шкафами и белыми столешницами.

Изюминкой комфортного дома является спа-комната, которая имеет высокий потолок, черную плитку на полу, двойную туалетную раковину, глубокую ванну и душ с шестигранной подчеркнутой стеной.