В гостях у "Друзів": у Нью-Йорку можна буде переночувати у "квартирі" Моніки та Рейчел

Якщо ви переглядали "Друзів" стільки разів, що майже напам’ять знаєте кожний епізод, то ця новина вам точно сподобається. У квартирі Моніки та Рейчел у Нью-Йорку можна буде переночувати.

Помешкання двох найкращих подруг було серцем серіалу "Друзі". І на честь його довгоочікуваного повернення, кожен тепер може забронювати нічліг у ностальгічному просторі до 2 діб.

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В гостях у "Друзів"

Ці 24 – 48 годин стануть незабутніми для тих, хто побуває в гостях у "Друзів". Вони будуть заглядати крізь фіолетові двері Моніки, розслаблятися на кріслі Джої, розважатися у вітальні дівчат та пити ранкову чашку кави в Central Perk, а також фотографуватись-фотографуватись-фотографуватись!



Вітальня Моніки та Рейчел / Фото booking



Квартира Чендлера та Джої / Фото booking

І це ще не всі сюрпризи від FRIENDS ™ Experience – рекунструйованого простору культового серіалу. Гості також зможуть побачити копії костюмів з шоу та пережити відомі сцени, такі як приречений диванний поворот і знаменитий танець індички на День Подяки.



Кафе Central Perk / Фото booking



Помаранчевий диван у Central Perk / Фото booking

Коштуватиме таке задоволення всього 19,94 долара за ніч – на честь дати виходу "Друзів" 1994 року. Забронювати ночівлю за такою спеціальною ціною можна буде 21 травня.



Квартира Моніки та Рейчел / Фото booking



Вітальня Чендлера та Джої / Фото booking



У кафе Central Perk / Фото booking

Де справді знімався серіал

За сценарієм, основна дія серіалу відбувається у Нью-Йорку. Але насправді там не було знято жодного кадру з участю героїв. Всі зйомки проходили в павільйонах компанії Warner Brothers в Каліфорнії.

Повернення "Друзів"

Прем’єра спецвипуску "Друзі": Возз'єднання", в якому актори культового серіалу вперше з моменту завершення серіалу з'являться разом, відбудеться 27 травня.

В епізоді знялися всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. На екрані також з’являться творці серіалу – Девід Крейн і Марта Кауффман.

Офіційний тизер спецвипуску "Друзі": Возз'єднання": дивіться відео