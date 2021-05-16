В гостях у "Друзів": у Нью-Йорку можна буде переночувати у "квартирі" Моніки та Рейчел

Якщо ви переглядали "Друзів" стільки разів, що майже напам’ять знаєте кожний епізод, то ця новина вам точно сподобається. У квартирі Моніки та Рейчел у Нью-Йорку можна буде переночувати.
Помешкання двох найкращих подруг було серцем серіалу "Друзі". І на честь його довгоочікуваного повернення, кожен тепер може забронювати нічліг у ностальгічному просторі до 2 діб.
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В гостях у "Друзів"
Ці 24 – 48 годин стануть незабутніми для тих, хто побуває в гостях у "Друзів". Вони будуть заглядати крізь фіолетові двері Моніки, розслаблятися на кріслі Джої, розважатися у вітальні дівчат та пити ранкову чашку кави в Central Perk, а також фотографуватись-фотографуватись-фотографуватись!
Вітальня Моніки та Рейчел / Фото booking
Квартира Чендлера та Джої / Фото booking
І це ще не всі сюрпризи від FRIENDS ™ Experience – рекунструйованого простору культового серіалу. Гості також зможуть побачити копії костюмів з шоу та пережити відомі сцени, такі як приречений диванний поворот і знаменитий танець індички на День Подяки.
Кафе Central Perk / Фото booking
Помаранчевий диван у Central Perk / Фото booking
Коштуватиме таке задоволення всього 19,94 долара за ніч – на честь дати виходу "Друзів" 1994 року. Забронювати ночівлю за такою спеціальною ціною можна буде 21 травня.
Квартира Моніки та Рейчел / Фото booking
Вітальня Чендлера та Джої / Фото booking
У кафе Central Perk / Фото booking
Де справді знімався серіал
За сценарієм, основна дія серіалу відбувається у Нью-Йорку. Але насправді там не було знято жодного кадру з участю героїв. Всі зйомки проходили в павільйонах компанії Warner Brothers в Каліфорнії.
Повернення "Друзів"
Прем’єра спецвипуску "Друзі": Возз'єднання", в якому актори культового серіалу вперше з моменту завершення серіалу з'являться разом, відбудеться 27 травня.
В епізоді знялися всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. На екрані також з’являться творці серіалу – Девід Крейн і Марта Кауффман.
Офіційний тизер спецвипуску "Друзі": Возз'єднання": дивіться відео