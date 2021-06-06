Вражаючий та інноваційний хмарочос був розроблений студією Lissoni & Partners. Висотка має зелений та стійкий дизайн, натхненний деревами.

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Проєкт Skylines – не просто хмарочос, це екосистема, яка об'єднує архітектуру та природу. Тут представлена нова стійка реальність, яка наповнена таким необхідним для великого міста природним середовищем.



Шикарний комплекс / Фото Elle Decor

Хмарочос поглинає дощову воду, як дерево, і збирає енергію від сонця та вітру. Він перетворює її в електрику, яка буде використовуватися всередині будівлі.

Вражаючий проєкт / Фото Elle Decor

Хмарочос піднімається з центрального ядра, в якому розміщені головні приміщення, й оточений великими висячими садами. Баланс між зовнішніми та внутрішніми просторами дає життя самодостатньому садовому місту.



Оазис серед мегаполіса / Фото Elle Decor

Будівля має різноманітні функції та простори, які розподілені по різних поверхах. Нижні поверхи присвячені громадській та культурній діяльності, тоді як сади розташовані вище. На найвищих поверхах розміщені спортивні майданчики та лікарня.

Верхні поверхи великої вежі віддані резиденціям із приголомшливим видом на місто.