Окраса Манхеттену: у Нью-Йорку відкрили дивовижний острівець для соціальної активності

Парки та стадіони – не єдине місце, де можна відпочити в умовах мегаполісу. Яке рішення придумали у Нью-Йорку – читайте у матеріалі.

Як розповів архітекор Томас Хізервік, Little Island – це спроба "втечі з Манхеттена" для насолоди соціальними активностями.

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Проєкт був створений у партнерстві з інженерною фірмою Arup та ландшафтними архітекторами MNLA. Острівець опирається на 132 бетонні колони.

Унікальний соціальний проєкт / Фото Dezeen

Спочатку Хізервік отримав завдання розробити дизайн причалу, але він вирішив створити активну зону подалі від берега. На його думку, це дає відвідувачам можливість озирнутись на Нью-Йорк.

"Втеча" з мегаполісу / Фото Dezeen

Спочатку острів мав бути далі від берега, але ураган Сенді відкинув цю ідею. Підняття над водою та нерівномірний ландшафт острова дозволяють відвідувачам отримати різний досвід на невеликій площі.

Острівні розваги / Фото Dezeen