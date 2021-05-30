Как рассказал архитекор Томас Хизервик, Little Island – это попытка "бегства из Манхэттена" для наслаждения социальными активностями.
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Проект был создан в партнерстве с инженерной фирмой Arup и ландшафтными архитекторами MNLA. Островок опирается на 132 бетонные колонны.
Уникальный социальный проект / Фото Dezeen
Сначала Хизервик получил задание разработать дизайн причала, но он решил создать активную зону подальше от берега. По его мнению, это дает посетителям возможность оглянуться на Нью-Йорк.
"Побег" из мегаполиса / Фото Dezeen
Сначала остров должен был быть дальше от берега, но ураган Сэнди отверг эту идею. Поднятие над водой и неравномерный ландшафт острова позволяют посетителям получить различный опыт на небольшой площади.
Островные развлечения / Фото Dezeen