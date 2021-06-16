Особлива трансформація: перетворення військової казарми у штаб-квартиру банку криптовалют

Криптовалюти з кожним роком набирають все більшої популярності. Ті, хто інвестував у біткоїн у 2008 році, тепер стали мільярдерами. Під Гібралтарською скелею нещодавно відбулося офіційне відкриття нової штаб-квартири цифрового банку криптовалют XAPO.

Проєкт від студії дизайну Lagranja просто вражає. Їм вдалося перетворити колишню військову казарму на місце з особливим характером – інтернет-офіс банку XAPO. У нової штаб-квартири особливе розташування під Гібралтарською скелею.

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Дизайн та історія будівлі якнайкраще відображають швидку трансформацію банківського світу. Це місце передає свободу, характер завдяки дизайну інтер’єру, виконаному за допомогою цифрових процесів.



Дизайн майбутнього / Фото Elle Decor

Колишня казарма британської армії захищена під тінню знаменитої скелі в історичному центрі Гібралтару. Каземати були зведені британською армією в 1817 році.



Порохове сховище перетворили на затишний дворик / Фото Elle Decor

Нові офіси займають два склади старого військового комплексу. Загальна площа проєкту складає 800 квадратних метрів. Споруда вбудована у вапняк, старовинні стелі підтримуються оригінальними дерев'яними балками.

Інтер'єр продуманий до дрібниць / Фото Elle Decor

Творці проєкту відкрили кам'яні стіни та очистили їх. Відновлені стіни створили атмосферу старовини.



Фасад історичної споруди / Фото Elle Decor

Тил і внутрішній дворик будівлі мають залишки оригінальних оборонних веж. Фасад будівлі виходить на велику казематну площу та жвавий соціальний центр, наповнений барами та ресторанами просто неба. В рамках проєкту вдалося відновити одну з галерей як публічний простір для мистецьких та культурних подій.



Затишний передпокій / Фото Elle Decor

Клієнти потрапляють у банк XAPO з головної площі, де знаходять першу галерею, яка перетворена на зону транзиту. Через оригінальні кам’яні арки можна потрапити до серії банкоматів, де клієнти будуть керувати своїми операціями з кібервалютою. Також тут є великий зал засідань з невеликою кухнею та вітальнею.

Сучасна кухня для відпочинку / Фото Elle Decor

Інтер’єр банку наповнений стильними меблями, які виготовлені на замовлення і були надруковані за допомогою 3D технологій. Великий стіл у залі засідань виготовлений із масивної деревини та закруглених ніжок з біопластику.

Дизайн штаб-квартири цифрового банку XAPO відповідає філософії компанії, яка пропагує економічну свободу та доступ до валют у безпечних сховищах. Студія Lagranja використала найінноваційніші технології дизайну, щоб створити дивовижний простір, який поєднує традиції та сучасність.