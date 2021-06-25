Острівна чарівність: неймовірна реновація будинку в Японії, що хизується казковою панорамою

Японська архітектура завжди приваблює своєю вишуканістю та простотою. Про новий центр для туристів на островах, який може стати затишним притулком на вікенд – читайте у матеріалі.

Місто Ономічі, яке розташоване поруч з Хіросімою, завжди було центром великого туристичного потоку.

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Команда Horiuchi Inatomi Architects отримала завдання оновити туристичний центр, який має стати місцем затишного відпочинку.

Фантастичний краєвид / Фото Archdaily

Будівля центру має 140-річну історію. Колись вона була символом процвітання острова.

Витриманий традиційний інтер'єр / Фото Archdaily

Архітектори вирішили провести модернізацію з акцентом на функціональність, а також розділити будинок на дві окремі зони – кафе та номери.

Затишне місце для трапези / Фото Archdaily

У результаті будівля отримала неймовірний вигляд та можливість надавати туристам якісні послуги відпочинку. Тепер це місце стане відправник пунктом для туристів, куди хочеться повертатися після довгих прогулянок.

Номер потішить будь-якого туриста / Фото Archdaily