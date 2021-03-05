Памела Андерсон продає свій розкішний особняк у сонячному Малібу

Голлівудська зірка виставила на продаж свій скандально відомий особняк у Каліфорнії. Після його продажу Андерсон планує покинути США та переїхати у Канаду.

Памела Андерсон, яка стала відома завдяки участі у серіалі "Рятувальники Малібу" та провокаційними зйомками для Playboy, вирішила перебратися у Канаду та спробувати пожити більш спокійним розміреним життям. Андерсон придбала землю у 2000 році за 1,8 мільйона доларів і самостійно звела цей неймовірний комплекс.

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Як зазначає сама зірка, "у цьому домі було багато веселих та розпусних часів".

Розкішний двір зірки / Фото New York Post

Дім займає площу у понад 2 тисячі квадратних метри.

Затишний та комфортний басейн / Фото New York Post

Будинок у Малібу розташований в одному із найдорожчих районів. Комплекс лакшері нерухомості складається з трьох спалень, ванних кімнат та відкритого першого поверху, де об'єднані кухня та вітальня. У комплексі зірки також є окремий гостьовий будинок біля басейну.

Затишний та комфортний басейн / Фото New York Post

Помешкання розташоване в садах авокадо, оливкових та апельсинових тонів та має безпечний доступ до пляжу. На задньому дворі є басейн з обідньою зоною, придатною для проведення вечері.

Інтер'єр вітальні / Фото New York Post

Розкішні гвинтові сходи ведуть до внутрішнього дворика зі сталевим каміном.

Незвичний простір із вогнем / Фото New York Post

Нерухомість планують виставити на продаж на початку наступного тижня. Стартова ціна зіркового комплексу становитиме 14,9 мільйонів доларів.