Голливудская звезда выставила на продажу свой скандально известный особняк в Калифорнии. После его продажи Андерсон планирует покинуть США и переехать в Канаду.

Памела Андерсон, которая стала известна благодаря участию в сериале "Спасатели Малибу" и провокационным съемкам для Playboy, решила перебраться в Канаду и попробовать пожить более спокойной размеренной жизнью. Андерсон приобрела землю в 2000 году за 1,8 миллиона долларов и самостоятельно свела этот невероятный комплекс.

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Как отмечает сама звезда, "в этом доме было много веселых и развратных времен".

Роскошный двор звезды / Фото New York Post

Дом занимает площадь более чем 2 тысячи квадратных метров.

Уютный и комфортный бассейн / Фото New York Post

Дом в Малибу расположен в одном из самых дорогих районов. Комплекс лакшери недвижимости состоит из трех спален, ванных комнат и открытого первого этажа, где объединены кухня и гостиная. В комплексе звезды также есть отдельный гостевой дом у бассейна.

Уютный и комфортный бассейн / Фото New York Post

Помещение расположено в садах авокадо, оливковых и апельсиновых тонов и имеет безопасный доступ к пляжу. На заднем дворе есть бассейн с обеденной зоной, пригодной для проведения ужина.

Интерьер гостиной / Фото New York Post

Роскошная винтовая лестница ведет во внутренний дворик со стальным камином.

Необычное пространство с огнем / Фото New York Post

Недвижимость планируют выставить на продажу в начале следующей недели. Стартовая цена звездного комплекса составит 14,9 миллионов долларов.