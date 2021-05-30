Нова споруда є витвором колаборації трьох місцевих архітекторів. Їм вдалося створити серед пустелі місце, яке надихає на нові знання.

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Загальна площа університету складає понад 7 тисяч метрів. Тут є навчальні класи, майстерні, бібліотеки та кабінети для викладачів та персоналу.

"Пустельний" університет / Фото Archdaily

Будівля розташована поруч із центром міста, але завдяки дизайну та навколишній місцевості схожа на оазис посеред пустелі. Фрагментованість будівлі дозволяє забезпечити приміщенням хорошу вентиляцію та освітлення.

Простір знань та натхнення / Фото Archdaily

Усі зовнішні зони сполучені доріжками та місцями для роботи і відпочинку. Також архітектори потурбувалися про довговічність споруди та простоту обслуговування.