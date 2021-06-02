Будівля, зведена у 1975 році, має червоний фасад та синій інтер'єр передпокою. Ця унікальна знахідка належить архітектору Рікардо Бофілла.

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У цьому проєкті в Барселоні він намагався розв'язати проблему почуття єдності та згуртованості між спільнотою.



Піктограма архітектури / Фото Elle Decor

Така альтернатива традиційному багатоквартирному житловому будинку натхненна утопічним романом Бурруса Фредеріка Скіннера. Цій будівлі вдається стимулювати життя громади завдяки своєму унікальному інтер'єру.

Насичений фасад будівлі / Фото Elle Decor

Будинок складається із кількох корпусів, до яких можна перейти через алеї та проходи, які, до речі, мають імена таких великих особистостей, як Чаплін, Маркс, Кафка чи Альберт Ейнштейн.



Особливий комплекс / Фото Elle Decor

Зовнішній фасад, пофарбований у червоний колір, контрастує з внутрішніми двориками, оформленими у синій та жовтий. Дворики пропонують доступ до будинків різних розмірів та форм.