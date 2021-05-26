У північній частині заповідника пустелі Алладале розкинувся чарівний будинок – місце втечі від цивілізації та відпочинку від гамору міста.

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Лодж наповнений домашнім комфортом та всіма сучасними побутовими зручностями.

В оточенні величних пагорбів / Фото Dailymail

Лодж відокремлений кілометрами лісу та гір від наступного населеного пункту і пропонує те, що стало дуже рідкісним у наш час – незайманий ландшафт і тишу.



Ідеальне розташування у зеленій долині / Фото Dailymail

Лодж – це будиночок чи притулок, місце для відпочинку. Переважно лоджі розташовані на території заповідників та національних парків.



Тут можна зустріти більше оленів, ніж людей / Фото Dailymail

Просторий дім обладнаний п'ятьма спальня та трьома ванними кімнатами. Також тут є вітальня та їдальня відкритого планування та повністю обладнана відкрита кухня.

Комфортний інтер'єр / Фото Dailymail

Свіжі овочі можна отримати у домашньому городі. З вікон їдальні можна спостерігати за луками диких квітів та покритими вересом гірськими схилами.



Затишне облаштування простору / Фото Dailymail

Живучи дуже комфортно, людина значною мірою відрізана від цивілізації. Це дивно і пізнавально, адже її оточує неймовірна природа.