Ідея перетворення старої фабрики на чудовий офісний центр належить Clearspace Design & Research.
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Новий бізнес-центр має 2 тисячі квадратних метрів. Будівля має невелику поверховість та приємний вигляд, що відрізняє її від скляних гігантів мегаполісу.
Нове життя старого заводу / Фото Archdaily
Архітектори залишили зовнішні цегляні стіни у надії передати людям атмосферу тепла та безпеки, адже робота – це також дім, де люди будують стосунки.
Сучасний інтер'єр закинутої будівлі / Фото Archdaily
У проєкті поєднали розумне та зелене будівництво, енергозберігаючий дизайн та ландшафт, який гарантує стійку екологію.
Місце, де хочеться творити / Фото Archdaily
Новий офіс у Шанхаї – це чудовий острівець у великому мегаполісі, де хочеться працювати та змінювати світ.