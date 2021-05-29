Ідея перетворення старої фабрики на чудовий офісний центр належить Clearspace Design & Research.

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Новий бізнес-центр має 2 тисячі квадратних метрів. Будівля має невелику поверховість та приємний вигляд, що відрізняє її від скляних гігантів мегаполісу.

Нове життя старого заводу / Фото Archdaily

Архітектори залишили зовнішні цегляні стіни у надії передати людям атмосферу тепла та безпеки, адже робота – це також дім, де люди будують стосунки.

Сучасний інтер'єр закинутої будівлі / Фото Archdaily

У проєкті поєднали розумне та зелене будівництво, енергозберігаючий дизайн та ландшафт, який гарантує стійку екологію.

Місце, де хочеться творити / Фото Archdaily

Новий офіс у Шанхаї – це чудовий острівець у великому мегаполісі, де хочеться працювати та змінювати світ.