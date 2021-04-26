Політичний ринок нерухомості: як виглядає дім, який британський прем'єр Джонсон здає в оренду

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здає в оренду заміський будинок в Оксфорді. Це милий та затишний сільський дім, що може стати прихистком та втечею від великих міст.

У Великій Британії за час пандемії значно зріс попит на провінційні будинки. Це чудовий спосіб відпочити та працювати з дому серед природи. Британський прем'єр-міністр використовує зростаючий попит на сільські будинки, розташовані за межами великих міст.

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Будинок розташований на околиці оксфордського містечка Темма – приблизно в 19 кілометрах на схід від Оксфорда. Це чудовий куточок серед відкритої сільської місцевості.

Сільський будиночок / Фото Mansion Global

Вишуканий фермерський будинок нещодавно з'явився на ринку оренди за досить скромну суму у 4250 фунтів стерлінгів на місяць.

1 фунт = 38.57 гривні



Чарівна хатина / Фото Mansion Global

Власником зазначається Александр Борис Джонсон. Маєток оцінюється в 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.



Неймовірна місцевість / Фото Mansion Global

Старовинна фермерська хатина – це історичний сімейний будинок із чотирма спальнями. Серед зручностей тут також басейн, тенісний корт та окрема прибудова, яку можна використовувати як офіс.

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Інтер'єр будинку / Фото Mansion Global

Будинок старої ферми – унікальна власність на сучасному ринку здачі в оренду. Він зацікавив багатьох потенційних мешканців всього за два дні після того, як вийшов на ринок.



Прем'єр-міністр роздає журналістам чай / Фото Mansion Global

56-річний прем'єр-міністр любив тут відпочивати та насолоджуватися місцевістю. Зокрема, його неодноразово фотографували біля будинку – саме тут він роздавав чай журналістам у 2018 році.