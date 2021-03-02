Повна інтеграція в природу: у Мексиці збудували розкішний сімейний дім, оповитий зеленню

Природа – це найперше, що зринає у нашій уяві, коли ми говоримо про приватний дім. Як у Мексиці створили житло, яке просто-таки огорнуте деревами – читайте у матеріалі.

У джунглях поблизу мексиканського міста Амакуека збудували чудовий сімейний будинок, стіни якого не захочеться покидати.

До речі Діамантовий дім: вражаюча вілла на схилі афінських гір, що закохує видами

Творцем проєкту є студія CoA arquitectura. Сімейний дім задумувався як місце відступу від зовнішнього світу, де можна насолодитися горіховим садом та кавовими плантаціями.

Природа – центр будинку / Фото Archdaily

Перший поверх має вітальню та дві окремі кімнати. Окрім того, тут є багато виходів до саду.

Камінь надає будинку вишуканості / Фото Archdaily

Архітектори вирішили будувати проєкт навколо внутрішнього дворика. Це дозволило розширити та конфігурувати кімнати, а також впустити красу природи всередину будинку.

Відкритість та панорамні вікна – завжди чудове рішення / Фото Archdaily

Використання місцевого каменю гармонізує будинок із навколишнім середовищем, а чорні блоки вдало розділяють простори. Бетонні елементи виглядають як трансплантати, що підтримують конструкцію.

Місце для затишних сімейних розмов / Фото Archdaily

Цей дім – фантастичне втілення задуму архітекторів та ідей дизайнерів, яке стане гордістю своєї сім'ї.