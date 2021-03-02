Природа – это первое, что всплывает в нашем воображении, когда мы говорим о частном доме. Как в Мексике создали жилье, которое просто-таки окутано деревьями – читайте в материале.

В джунглях вблизи мексиканского города Амакуека построили замечательный семейный дом, стены которого не захочется покидать.

Кстати Бриллиантовый дом: впечатляющая вилла на склоне афинских гор, которая влюбляет видами

Создателем проекта является студия CoA arquitectura. Семейный дом задумывался как место отступления от внешнего мира, где можно насладиться ореховым садом и кофейными плантациями.

Природа – центр дома / Фото Archdaily

Первый этаж имеет гостиную и две отдельные комнаты. Кроме того, здесь есть много выходов в сад.

Камень придает дому изысканности / Фото Archdaily

Архитекторы решили строить проект вокруг внутреннего дворика. Это позволило расширить и конфигурировать комнаты, а также впустить красоту природы внутрь дома.

Открытость и панорамные окна – всегда отличное решение / Фото Archdaily

Использование местного камня гармонизирует дом с окружающей средой, а черные блоки удачно разделяют пространство. Бетонные элементы выглядят как трансплантаты, поддерживающие конструкцию.

Место для уютных семейных разговоров / Фото Archdaily

Этот дом – фантастическое воплощение замысла архитекторов и идей дизайнеров, которое станет гордостью своей семьи.