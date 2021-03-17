Повторне використання: дім з транспортного контейнера, який дивує затишком – фото та відео

Позашляховий крихітний будиночок – чудовий приклад повторного використання матеріалів, які важко піддаються переробці. Новітній затишний дім виготовлений з колишнього транспортного контейнера та наповнений спокійним дерев’яним інтер’єром.

Дизайнерська студія Pin-Up Houses спроєктувала крихітний будинок, який виготовлений з невеликого контейнера для транспортування. Будівництво споруди зайняло 3 місяці. Це експериментальний проєкт самодостатнього житла, якому не потрібно покладатися на зовнішні джерела енергії чи води, оскільки цей будинок розроблений для використання сонячної та вітрової енергії.

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Будинок оснащений сонячними батареями, а також вітрогенератором, що забезпечує зарядку акумуляторів у будь-який час доби та в усі пори року. Рівень заряду акумулятора та інші фактори можна контролювати віддалено за допомогою мобільного додатка.

Незвичний дім / Фото Сontemporist

Будинок оснащений холодильником, водонагрівачем та іншими приладами відповідно до потреб мешканців.

Унікальне повторне використання / Фото Сontemporist

Дах контейнера покритий оцинкованим гофрованим металевим листом, який виходить за межі конструкції для збільшення збору дощової води. Всередині інтер’єр вистелений ялинковою фанерою та включає безліч шаф для зберігання, а також камін, розкладний диван-ліжко, компактні табурети та столи.

Відкритий простір / Фото Сontemporist

Також у площу дому входять кухня та ванна кімната з душем і затишними елементами декору.

Дерев'яний інтер'єр додає затишку / Фото Сontemporist

Цей контейнерний будинок – чудовий приклад повторного використання матеріалів, які перетворилися у затишне житло.