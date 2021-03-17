Внедорожный крошечный домик – прекрасный пример повторного использования материалов, которые трудно поддаются переработке. Новейший уютный дом изготовлен из бывшего транспортного контейнера и наполнен спокойным деревянным интерьером.

Дизайнерская студия Pin-Up Houses спроектировала крошечный дом, который изготовлен из небольшого контейнера для транспортировки. Строительство сооружения заняло 3 месяца. Это экспериментальный проект самодостаточного жилья, которому не нужно полагаться на внешние источники энергии или воды, поскольку этот дом разработан для использования солнечной и ветровой энергии.

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Дом оснащен солнечными батареями, а также ветрогенератором, что обеспечивает зарядку аккумуляторов в любое время суток и во все времена года. Уровень заряда аккумулятора и другие факторы можно контролировать удаленно с помощью мобильного приложения.

Необычный дом / Фото Сontemporist

Дом оснащен холодильником, водонагревателем и другими приборами в соответствии с потребностями жителей.

Уникальное повторное использование / Фото Сontemporist

Крыша контейнера покрыта оцинкованным гофрированным металлическим листом, который выходит за пределы конструкции для увеличения сбора дождевой воды. Внутри интерьер выстлан елочной фанерой и включает множество шкафов для хранения, а также камин, раскладной диван-кровать, компактные табуреты и столы.

Открытое пространство / Фото Сontemporist

Также в площадь дома входят кухня и ванная комната с душем и уютными элементами декора.

Деревянный интерьер добавляет уюта / Фото Сontemporist

Этот контейнерный дом – прекрасный пример повторного использования материалов, которые превратились в уютное жилье.