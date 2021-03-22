Природна вентиляція та неймовірна конфіденційність: затишна мінімалістична вілла

В Аргентині створили прекрасну віллу, котра є осередком безпеки та комфорту. Унікальні бетонні стіни виступають як огорожа та дозволяють вітру проходити крізь стіни.

Архітектурна студія Gianserra+Lima спроєктувала сучасний бетонний будинок у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Студія також спроєктувала бетонну огорожу на замовлення.

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Будинок частково прихований від огляду з дороги бетонною стіною, проте через проміжки видно проблиски внутрішніх просторів.

Дивовижний фасад / Фото Сontemporist

Маленькі прогалини у стінах дозволяють проникнути в приватність, а також пропускають природний вітерець. Ще одним додатковим бонусом дизайну є різні тіні впродовж дня.

Затишна вілла / Фото Сontemporist

Задня частина будинку також прикрашена конструкцією стін, оскільки вона виступає в ролі екрану конфіденційності від сусідів при користуванні басейном.

Комфортний басейн / Фото Сontemporist

Розсувні скляні стіни по обидва боки будинку відкривають інтер'єр на відкритому повітрі.