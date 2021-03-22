Естественная вентиляция и невероятная конфиденциальность: уютная минималистичная вилла
В Аргентине создали прекрасную виллу, которая является центром безопасности и комфорта. Уникальные бетонные стены выступают в качестве ограждения и позволяют ветру проходить сквозь стены.
Источник:Сontemporist
Архитектурная студия Gianserra+Lima спроектировала современный бетонный дом в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Студия также спроектировала бетонный забор на заказ.
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Дом частично скрыт от обзора с дороги бетонной стеной, однако через промежутки видно проблески внутренних пространств.
Удивительный фасад / Фото Сontemporist
Маленькие пробелы в стенах позволяют проникнуть в частную жизнь, а также пропускают естественный ветерок. Еще одним дополнительным бонус дизайна – разные тени в течение дня.
Уютная вилла / Фото Сontemporist
Задняя часть дома также украшена конструкцией стен, поскольку она выступает в роли экрана конфиденциальности от соседей при пользовании бассейна.
Комфортный бассейн / Фото Сontemporist
Раздвижные стеклянные стены с обеих сторон дома открывают интерьер на открытом воздухе.
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