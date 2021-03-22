В Аргентине создали прекрасную виллу, которая является центром безопасности и комфорта. Уникальные бетонные стены выступают в качестве ограждения и позволяют ветру проходить сквозь стены.

Архитектурная студия Gianserra+Lima спроектировала современный бетонный дом в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Студия также спроектировала бетонный забор на заказ.

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Дом частично скрыт от обзора с дороги бетонной стеной, однако через промежутки видно проблески внутренних пространств.

Удивительный фасад / Фото Сontemporist

Маленькие пробелы в стенах позволяют проникнуть в частную жизнь, а также пропускают естественный ветерок. Еще одним дополнительным бонус дизайна – разные тени в течение дня.

Уютная вилла / Фото Сontemporist

Задняя часть дома также украшена конструкцией стен, поскольку она выступает в роли экрана конфиденциальности от соседей при пользовании бассейна.

Комфортный бассейн / Фото Сontemporist

Раздвижные стеклянные стены с обеих сторон дома открывают интерьер на открытом воздухе.