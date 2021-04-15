Простір можливостей для насолоди життям: створи свою квартиру у ЖК LIFE STORY

Екологічність та безпека, інновації та нетривіальний дизайн. Умови, які диктує сучасність, це не тимчасові тренди, а базові потреби, які забезпечать комфортне життя. Про житловий комплекс, який відповідає сучасним запитам та готовий стати комфортним простором вашого майбутнього – читайте у матеріалі.

Турбота про кожного мешканця – одна з основних концепцій ЖК LIFE STORY. Саме тому планування кожної квартири у житловому комплексі може мати декілька рішень, що робить його гнучким до потреб клієнта.

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ЖК LIFE STORY – це простір можливостей, створений на базі інноваційного будівництва, екологічності та сміливих дизайнерських рішень. Компанія LEV Development втілила у житловому комплексі усі функціональні потреби мешканців. Одна з них – можливість самому спланувати свою квартиру відповідно до смаків та естетичних вподобань.

Сьогодні на ринку нерухомості здебільшого бачимо ситуацію, коли планування визначається ще на етапі проєктування. Втім, LEV Development спільно з дизайнерами AVG Group вважають, що приймати рішення про розташування функціональних зон має сам клієнт, адже лише він знає свої потреби та вподобання. Квартира – це його простір натхнення, створити який він може лише сам.

Наприклад, давайте розглянемо три варіанти планування для двокімнатної квартири у ЖК LIFE STORY, площа якої становить 57 м2.

Якщо ви молода сім’я та полюбляєте часто приймати гостей, тоді перший варіант – для вас. Тут передбачена друга спальня для маленької дитини. Зона кухні та їдальні об’єднана з вітальнею, що дозволяє поставити великий стіл-трансформер для яскравих святкувань.

Вихід на балкон для невеличкого перепочинку розташований саме у цій зоні. У цьому варіанті санвузол лише один – одразу біля входу в квартиру.

Другий варіант ідеально підходить для тих, хто надає перевагу комфорту. Спальня господарів площею у 12,8 м2 має вихід на балкон, персональний гардероб та туалет.

Друга спальня також може похизуватися простором – 12,4 м2. Обидві кімнати є цілком приватними зонами завдяки розташуванню кухні та вітальні на одній осі.

Не уявляєте свого життя без великої компанії? Тоді обирайте величезну зону у 35 м2, яка помістила в себе кухню, їдальню та вітальню. Вихід на балкон також тут, а в спальні передбачений гардероб.

М’який диван та крісла додадуть вітальні привітності, а домашній кінотеатр подарує насолоду колективного перегляду фільмів.

Обери житло мрії під свій стиль та присвяти свій час насолоді життю, а не рішенню побутових головоломок. ЖК LIFE STOTY – це жити так, як ти хочеш.

Дізнатися більше про переваги та ціни квартир у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development та у відділах продажу: