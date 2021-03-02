Простота із загадковою геометрією: у Чеджу звели будинок, який вражає формою

У місті Чеджу, що у Південній Кореї, створили неймовірний приватний будинок. Його прості форми утворюють складну фігуру, а інтер'єр та види нікого не залишать байдужим.

Автором проєкту є компанія Moon Hoon. Дизайнерам та архітекторам довелося попрацювати над тим, щоб дім був стійким до місцевої примхливої погоди.

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Чеджу – це острів, який є своєрідною екзотикою для корейців. Місцева погода та рослинність нагадує їм тропіки. Це місце раніше стало домом для багатьох вигнанців материка.

Просторий та світлий інтер'єр / Фото Archdaily

Приватність – одна з основних ідей архітекторів, тому дім трішки схожий на бункер, який вкопався в землю.

Незвична геометрія будинку / Фото Archdaily

Завдяки блокам, які стоять один на одному, архітекторам попри масивність конструкції вдалося створити неймовірний ефект левітації .

Вогні додають будинку затишку / Фото Archdaily

Скромний невисокий криволінійний дах став шаною традиційним будинкам Чеджу.

Великі тераси – одна з головних переваг будинку / Фото Archdaily

"Обертання" блоків дозволило створити декілька просторів: тераси, веранди та балкони, які можна використати під будь-які потреби.

Панорамні вікна додають світла та дарують чудові види / Фото Archdaily

Цей дім – чудовий приклад якісних архітектурних рішень, коли бажання клієнта та погодні умови змушують "думати поза коробкою" та ставати інноватором.