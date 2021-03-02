В городе Чеджу, что в Южной Корее, создали невероятный частный дом. Его простые формы образуют сложную фигуру, а интерьер и виды никого не оставят равнодушным.

Автором проекта является компания Moon Hoon. Дизайнерам и архитекторам пришлось поработать над тем, чтобы дом был устойчивым к местной капризной погоде.

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Чеджу – это остров, который является своеобразной экзотикой для корейцев. Местная погода и растительность напоминает им тропики. Это место ранее стало домом для многих изгнанников материка.

Просторный и светлый интерьер / Фото Archdaily

Конфиденциальность – одна из основных идей архитекторов, поэтому дом немного похож на бункер, который вкопался в землю.

Необычная геометрия дома / Фото Archdaily

Благодаря блокам, которые стоят друг на друге, архитекторам несмотря на массивность конструкции удалось создать невероятный эффект левитации.

Огни придают дому уюта / Фото Archdaily

Скромная невысокая криволинейная крыша стала данью уважения традиционным домам Чеджу.

Большие террасы – одно из главных преимуществ дома / Фото Archdaily

"Вращение" блоков позволило создать несколько пространств: террасы, веранды и балконы, которые можно использовать под любые нужды.

Панорамные окна добавляют света и дарят великолепные виды / Фото Archdaily

Этот дом – прекрасный пример качественных архитектурных решений, когда желание клиента и погодные условия заставляют "думать вне коробки" и становиться инноватором.