Рай на Землі: на Балі побудували віллу, яка не покидатиме ваші мрії

Джерело:Inhabitat
Архітектурна студія Jencquel створила неймовірну віллу із рекультивованих матеріалів, яка відповідає усім мріям про Балі.
Studio Jencquel у джунглях прибережного села Саян створила фантастичну віллу "Спокійне серце".
До речі Житло поруч з Тихим океаном: новий квартирний комплекс у мексиканському пляжному селищі
Розкішна вілла натхненна балійською простотою та є гібридом західних та східних дизайнерських впливів.
Життя серед казкової природи / Фото Inhabitat
Будівля характеризується природними матеріалами та скромними пропорціями, а великі отвори по всій будівлі чудово "вплітають" дім у довколишнє середовище.
Простота – основа дизайну інтер'єру / Фото Inhabitat
Будівництво тривало півтора роки. Площа будинку складає 400 квадратних метрів. Тут є три спальні з ванними кімнатами, вітальня, їдальня, кухня, пральна кімната та приміщення для персоналу.
Фантастичне місце для сімейних та дружніх історій / Фото Inhabitat
Загалом ділянка будинку має 4000 квадратних метрів, вона орієнтована на пальмові джунглі та ущелину мальовничої річки Аюнг.
Цей дім – уособлення мрії про спокійне життя у мальовничому куточку Землі, де нічого не порушить неквапливих роздумів та відпочинку від турбот та галасу.