Рай на Землі: на Балі побудували віллу, яка не покидатиме ваші мрії

Архітектурна студія Jencquel створила неймовірну віллу із рекультивованих матеріалів, яка відповідає усім мріям про Балі.

Studio Jencquel у джунглях прибережного села Саян створила фантастичну віллу "Спокійне серце".

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Розкішна вілла натхненна балійською простотою та є гібридом західних та східних дизайнерських впливів.

Життя серед казкової природи / Фото Inhabitat

Будівля характеризується природними матеріалами та скромними пропорціями, а великі отвори по всій будівлі чудово "вплітають" дім у довколишнє середовище.

Простота – основа дизайну інтер'єру / Фото Inhabitat

Будівництво тривало півтора роки. Площа будинку складає 400 квадратних метрів. Тут є три спальні з ванними кімнатами, вітальня, їдальня, кухня, пральна кімната та приміщення для персоналу.

Фантастичне місце для сімейних та дружніх історій / Фото Inhabitat

Загалом ділянка будинку має 4000 квадратних метрів, вона орієнтована на пальмові джунглі та ущелину мальовничої річки Аюнг.

Цей дім – уособлення мрії про спокійне життя у мальовничому куточку Землі, де нічого не порушить неквапливих роздумів та відпочинку від турбот та галасу.