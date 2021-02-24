Архитектурная студия Jencquel создала невероятную виллу с рекультивированных материалов, которая отвечает всем мечтам о Бали.

Studio Jencquel в джунглях прибрежного села Саян создала фантастическую виллу "Спокойное сердце".

Кстати Жилье рядом с Тихим океаном: новый квартирный комплекс в мексиканском пляжном поселке

Роскошная вилла вдохновлена балийской простотой и является гибридом западных и восточных дизайнерских воздействий.

Жизнь среди сказочной природы / Фото Inhabitat

Здание характеризуется природными материалами и скромными пропорциями, а большие отверстия по всему зданию прекрасно "вплетают" дом в окружающую среду.

Простота – основа дизайна интерьера / Фото Inhabitat

Строительство продолжалось полтора года. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Здесь есть три спальни с ванными комнатами, гостиная, столовая, кухня, стиральная комната и помещения для персонала.

Фантастическое место для семейных и дружеских историй / Фото Inhabitat

В общем участок дома имеет 4000 квадратных метров, он ориентирован на пальмовые джунгли и ущелье живописной реки Аюнг.

Этот дом – олицетворение мечты о спокойной жизни в живописном уголке Земли, где ничего не нарушит неторопливых размышлений и отдыха от забот и шума.